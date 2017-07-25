Опрос: 82% молодых россиян вступают в брак по любви

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Большинство граждан нашей страны вступает в брак по любви. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди людей в возрасте от 17 до 30 лет. При этом подавляющее большинство россиян не считает нужным заключать брачный договор.

Согласно результатам опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом, большинство россиян вступает в брак по любви. Такое мнение высказали 82% граждан нашей страны в возрасте от 17 до 30 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Примерно 5-6% участников опроса отметили, что на их решение завести семью повлияло желание иметь детей. Еще 3% признались, что родители заставили их расписаться и всего 2% молодых людей вступили в брак по расчету. При этом подавляющее большинство не считает нужным заключать брачный договор.

По данным опроса, 56% вступивших в брак россиян познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей, а 21% молодых людей связала учеба в вузе. Еще 2% стали супругами благодаря социальным сетям.

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