Крупное ДТП с 4 пострадавшими произошло на Волоколамском шоссе

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Четыре легковых автомобиля столкнулись на северо-западе столицы, одна из машин загорелась. В аварии пострадали четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Движение по Волоколамскому шоссе в обе стороны затруднено.

В результате ДТП с участием четырех легковых машин на северо-западе Москвы пострадали четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

Авария произошла возле дома №6 на Волоколамском шоссе. Одна из столкнувшихся машин загорелась.

Движение по Волоколамскому шоссе в обе стороны затруднено. Затор из-за ДТП образовался от Канала имени Москвы до Пехотной улицы. МЧС просит водителей заранее выбирать пути объезда.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Выясняются обстоятельства ДТП.

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