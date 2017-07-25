Синоптики: последняя неделя июля станет самой теплой этим летом

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В столичном регионе идет неделя, которая, по мнению синоптиков, станет самой теплой в этом году. Сегодня, 25 июля, в Москве воздух прогреется до 26 градусов, будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер слабый до 8 метров в секунду.

Сегодня москвичей и жителей Подмосковья ждет теплая погода, преимущественно без дождей, но с переменной облачностью, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух прогреется до 26-27 градусов, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное – 742 миллиметра ртутного столба.

Как рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству "Москва", последняя неделя июля станет самой теплой в этом году. Температура воздуха на этой неделе вырастет до 30 градусов. Теплее станут ночи, а значит, ранним утром не будет прохладно.

"При температуре около 17-19 градусов в 3:00-4:00, уже в 8:00-9:00 температура будет выше 20 градусов. Поэтому утром уже не будет такой мобилизующей на активную работу температуры, она будет расслабляющей", - рассказал синоптик.