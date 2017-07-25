Австралиец побывал в 50 странах без полетов на самолете

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Австралиец Тирал Далиц совершил необычное кругосветное путешествие. Он посетил 50 стран без использования самолета.

Австралийский блогер Тирал Далиц сумел посетить сразу 50 стран, не прибегая к услугам авиакомпаний. За три года 29-летний путешественник преодолел около 80 тысяч километров — от Сиднея до американского Сан-Диего. Об этом пишет "Ридус".

Из Австралии Далиц отправился в Индонезию, Сингапур, Малайзию и Таиланд, затем посетил Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Китай, а потом через Монголию попал в Россию и продолжил свое путешествие по Европе.

Три года он перемещался на кораблях, велосипеде, машинах и автобусах, а также на поездах. Путешествие обошлось ему примерно в 22 тысячи долларов.