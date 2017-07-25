Названа причина взрыва на шахте в Кузбассе

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Причиной взрыва на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области стало резкое увеличение концентрации метана. После аварии один человек по-прежнему не обнаружен. Предположительно, он находится под завалами. Остальным удалось выбраться на поверхность.

Резкое увеличение концентрации метана стало причиной взрыва на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление областной администрации.

Согласно показателям датчиков контроля метана, 24 июля на ООО "ОЭУ Блок № 2 шахты "Анжерская-Южная" в 22:58 по местному времени (18:58 по Москве) произошло резкое увеличение концентрации газа в конвейерном штреке 7-1-5 до уровня 62,5–63,7%.

После аварии один человек по-прежнему не обнаружен. Предположительно, он находится под завалами. Остальным удалось выбраться на поверхность. Всего на момент внезапного выброса газа в шахте находились 79 человек.

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