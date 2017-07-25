Неизвестные избили безработного и ограбили его на $350 тысяч
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На востоке столицы неизвестные избили безработного мужчину, а затем забрали у него мобильный телефон и сумку с 350 тысячами долларов. Потерпевший госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Неизвестные избили и ограбили безработного мужчину на востоке столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
"Днем 23 июля подозреваемые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем на улице Главная аллея в Москве и, избив водителя, забрали у него мобильный телефон и сумку с 350 тысячами долларов", - говорится в сообщении.
Ущерб составил более 20 миллионов рублей. Безработный мужчина госпитализирован в медучреждение с черепно-мозговой травмой. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".
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