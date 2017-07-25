Родители младенца Чарли Гарда решились отключить сына от ИВЛ

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Родители смертельно больного младенца Чарли Гарда прекратили борьбу за лечение своего ребенка и отозвали заявку на лечение в США . На судебное разбирательство было потрачено много времени и лечить ребенка с синдромом митохондриального истощения ДНК уже слишком поздно.

Родители тяжелобольного 11-месячного британца Чарли Гарда приняли решение отключить сына от системы жизнеобеспечения, поскольку упущено время для лечения из-за многочисленных судебных разбирательств, передает РИА Новости.

We are all praying for these 3 incredible people today. Charlie deserves this chance of treatment. #charliesfight #savecharliegard Публикация от #charliesfight (@charliesfight) Июл 10 2017 в 12:52 PDT

По словам адвоката семьи, такое решение было принято после изучения результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие у ребенка необратимой мышечной атрофии.

"Наш бедный мальчик остался в больнице без лечения… Если бы Чарли дали лекарство раньше, у него был бы шанс стать нормальным, здоровым мальчиком… Прости нас, что мы не смогли спасти тебя, спи крепко, наш милый мальчик, мы любим тебя", - сообщили родители Чарли.

Ранее британские врачи заявили, что Чарли ничем нельзя помочь и поэтому его следует отключить от аппаратов. С ними не согласились американские коллеги и предложили экспериментальное лечение. Конгресс США дал американское гражданство Чарли Гарду, чтобы он смог пройти необходимые процедуры.

Родители Чарли - Конни Йейтс и Крис Гард - до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали 1,3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы оплатить лечение в США.

11-месячный малыш Чарли Гард страдает редким генетическим заболеванием - синдромом митохондриального истощения ДНК. У ребенка поражены все мышцы и головной мозг. Он не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться. В поддержку 10-месячного Чарли и его родителей выступили президент США Дональд Трамп и Папа Римский.

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