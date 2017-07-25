Хоккеист Зарипов отстранен от участия в соревнованиях на два года

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КХЛ отстранила игрока казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова от участия в соревнованиях на два года из-за положительного результата допинг-пробы. В его крови были обнаружены препараты, относящиеся к классам "стимуляторы" и "диуретики и маскирующие агенты".

Хоккеист казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от участия в соревнования до 22 мая 2019 года из-за положительного результата допинг-пробы. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Допинг-контроль проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA. В пробе Зарипова были обнаружены препараты, относящиеся к классам "стимуляторы" и "диуретики и маскирующие агенты".

Кроме того, также из-за положительного результата допинг-проб канадский хоккеист загребского "Медвешчака" Дерек Смит отстранен от соревнований до 2 сентября 2018 года, а игрок владивостокского "Адмирала" Андрей Конев – до 19 ноября 2017 года.

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