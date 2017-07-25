Спецпредставитель США подтвердил возможность поставок оружия Украине

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США изучают возможность поставок оружия Киеву. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, это позволит стране "защитить себя". Вместе с тем, Волкер подчеркнул, что обеспечение мира на Донбассе возможно только при стратегическом диалоге с Россией.

США рассматривают вопрос о возможных поставках американского оружия Украине. Эту информацию в интервью BBC подтвердил специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, "оборонительное оружие позволит стране защитить себя".

"Я не берусь предсказывать судьбу этого решения. Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он, говоря о серьезности намерения Вашингтона.

Также Волкер подчеркнул, что обеспечение мира на Донбассе невозможно без стратегического диалога с Россией.

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