Банк "Югра" пожаловался в суд на незаконные действия Центробанка

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Банк "Югра" подал иск о признании решений Банка России незаконными. Об этом говорится в материалах Арбитража Москвы. Ранее против Центробанка, который ввел временную администрацию в кредитной организации, выступила Генпрокуратура.

Банк "Югра" подал иск о признании решений Банка России незаконными. Об этом говорится в материалах Арбитража Москвы, передает ТАСС. Заявление зарегистрировано 24 июля. Подробности требований банка не раскрываются.

21 июля представитель основного акционера "Югры" также не исключил судебного разбирательства с Агентством по страхованию вкладов.

"Решение Центробанка вызывает у моего клиента много вопросов, у профессионального сообщества тоже. Мы говорим об отъеме активов у людей или мы говорим о регулировании банковской сферы для того, чтобы действовала экономика нормально?" - сказал он.

Банк России 10 июля ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

19 июля Генпрокуратура опротестовала действия регулятора, потребовав отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Банк России отказался выполнять требование прокуратуры.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 миллиардов рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в России.

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