Колумбия и Мексика опровергли сотрудничество с США против Венесуэллы

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МИД Колумбии и Мексики опровергли утверждения о сотрудничестве с ЦРУ с целью "достижения лучшего результата" для Венесуэлы, где не прекращаются массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро.

Министерства иностранных дел Колумбии и Мексики опровергли информацию о том, что они якобы сотрудничают с ЦРУ с целью нанести вред Венесуэле, сообщает РИА Новости.

В мексиканском МИД заявили, что страна уважает международного право и не сотрудничает ни с одной страной в ущерб другой. Внешнеполитическое ведомство Колумбии также отрицает существование каких-либо действий или попыток вмешательства в дела Венесуэлы. Богота добавила, что Колумбия никогда не была страной-интервентом.

Ранее МИД Венесуэлы обвинил Колумбию и Мексику в том, что они сотрудничают с ЦРУ с целью "достижения лучшего результата" для Венесуэлы. В свою очередь Николас Мадуро потребовал от ЦРУ внести ясность по поводу высказывания директора ведомства Майка Помпео о вмешательстве в дела своей страны.

В 2015 году на выборах в Венесуэле оппозиционные силы получили большинство мест в парламенте. Из-за этого в стране разросся политический кризис, который выразился в противостоянии правительства президента Мадуро и парламента страны. За все время в результате столкновений сторонников и противников официальной власти погибли около 90 венесуэльцев, пострадали около 1,4 тысяч.

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