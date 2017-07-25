Коалиция США разбомбила в Ракке тюрьму с мирными жителями

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Жертвами удара коалиции США по тюрьме в Ракке, где боевики удерживали мирных жителей, стали не менее 30 человек.

Неизбирательные удары западной коалиции во главе с США привели к жертвам в сирийской Ракке. Как сообщают местные СМИ, авиация союзников нанесла удар по зданию, в котором боевики держали захваченных в плен мирных жителей. Погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом передает "ТВ Центр".

На улицах города сейчас разворачиваются ожесточённые бои. Центральные районы находятся под контролем террористов запрещённой в том числе и в нашей стране организации "Исламское государство". Борьбу с ними ведёт вооружённая сирийская оппозиция. С воздуха поддержку ей оказывают силы западной коалиции. Но в результате их действий всё чаще гибнет мирное население.

По данным ООН, в Ракке продолжают оставаться ещё около 50 тысяч жителей, которых боевики используют в качестве живого щита.