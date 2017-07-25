Совфед предлагает Путину ввести санкции против Польши

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Совет Федерации предлагает Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам. В отношении инициаторов закона о декоммунизации могут быть введены санкции. По словам Валентины Матвиенко, аморальные действия Варшавы не должны остаться без ответа.

Совет Федерации планирует рассмотреть более 70 законопроектов. Это заседание верхней палаты парламента станет последним в весенней сессии, отмечает "ТВ Центр".

Также сенаторы приняли особое обращение к российскому президенту с просьбой ограничить сотрудничество и разработать санкционные меры в отношении польских властей. Таким образом парламентарии отреагировали на решение Польши снести на своей территории все мемориальные комплексы, посвященные советским войнам-освободителям.

Также Совет Федерации рассмотрит важный законопроект, который вводит обязательную присягу при получении российского гражданства и устанавливает процедуру его отзыва у людей, осужденных за терроризм и экстремизм. Еще один блок документов посвящен развитию внутреннего туризма и авиаперевозок.

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