Астрономы открыли сверхновую звезду с яркостью трех галактик

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Учёные обнаружили сверхновую звезду, свет которой затмил бы целых три галактики размером с Млечный Путь. Нашли её в созвездии Феникса. По словам астрономов, такое открытие противоречит представлениям современной науки об эволюции Вселенной.

Она вспыхнула 10 миллиардов лет назад, но ее свет мы увидели только сейчас. Об этом сообщает "ТВ Центр". Типичная сверхновая, решили сначала исследователи звездного неба — да, древняя, да яркая, но ничем не отличающаяся от десятков себе подобных, открываемых ежегодно. Каково же было удивление ученых, когда стало ясно, что эта находилась на расстоянии от Земли в 10 раз большем, чем предполагалось. А значит, ее вспышка была такой силы, что трижды затмила свет Млечного пути. При этом обнаружили умирающую звезду в созвездии Феникса. И это еще одна загадка, которую предстоит раскрыть.

Открытие подобной сверхъяркой сверхновой в столь крупной галактике противоречит нашим представлениям о том, как эволюционировали галактики и Вселенная. С другой стороны, учитывая небольшой возраст галактики, её звезды вряд ли успели породить большое количество тяжелых элементов за короткое время существования. Вполне возможно, что в ту эпоху такие мощные взрывы могли происходить даже и в крупных галактиках, в том числе и в нашей.

Дело в том, что еще недавно ученые наблюдали сверхновые только в карликовых галактиках. При этом на жизнь и смерть звезд влияет наличие металлов. У больших галактик на их образование попросту нет времени. Однако только что открытая звезда сломала эти представления, так как была открыта в очень крупной галактике массой в миллиард раз больше Солнца. Кроме того, обнаруживая все более мощные сверхновые, астрономы считали, что есть предел их яркости и он уже близок. Теперь, по их словам, он невообразимо расширился. Дальнейшее изучение и поиск других подобных объектов, надеются ученые, поможет понять, является ли открытие исключением из правил или указывает на то, что наши представления об этой части жизни вселенной ошибочны.

Пока сверхновая носит довольно скучное техническое название DES15E2mlf. Но не исключено, что скоро астрономы дадут уникальной звезде красивое собственное имя. Она это заслужила.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".