Тело мужчины нашли у станции метро "Рязанский проспект" в Москве

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Тело неизвестного мужчины обнаружили недалеко от станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке столицы. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Рядом со станцией столичного метро "Рязанский проспект" обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возле станции метро "Рязанский проспект" обнаружен труп неизвестного мужчины", - говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося. Дальнейшая информация об инциденте уточняется.

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