Власти регионов определились с суммой курортного сбора

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Власти российских регионов назвали сумму, которую будут взимать с туристов уже с мая следующего года. Алтайский край будет брать с человека 30 рублей за сутки, Крым и Краснодарский край – от 25 до 35 рублей, Ставропольский край – от 30 до 50 рублей. В Севастополе от взимания туристического налога отказались.

Региональные власти определились с размером курортного сбора, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Алтайском крае с туристов планируют брать 30 рублей за сутки, при этом сбор будут взимать лишь на территории города-курорта Белокуриха. Таким образом, за год местные власти рассчитывают собрать около 50 миллионов рублей.

В Крыму будут брать 25-35 рублей за сутки, сумму будут списывать вначале отдыха. За пять лет потенциальный доход оценили в 16 миллиардов рублей. В Севастополе от взимания туристического налога отказались.

В Краснодарском крае окончательный механизм расчетов пока не принят, но планируют взимать от 20 до 30 рублей за сутки. Что касается Ставропольского края, то здесь назывались суммы от 30 до 50 рублей с человека в сутки. С большей долей вероятности налог введут только на курорте Кавказские минеральные воды.

19 июля Госдума приняла закон о курортном сборе в четырех регионах России – в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях. Взимание курортного сбора начнется не ранее мая 2018 года, экспериментальный режим введен до 31 декабря 2022 года. По его итогам будет принято решение о возможности распространения сбора на всю страну.