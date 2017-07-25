СМИ: на месте "Горбушки" в Москве построят жилые комплексы

Теги: Москва жилье строительство снос

На месте знаменитой "Горбушки" на западе столицы планируют построить жилые комплексы. При этом собираются снести не только здание торгового центра в Багратионовском проезде, но и прилегающие к нему заводы "Филит" и "Айс-Фили".

На месте торгового центра "Горбушкин двор" на западе столицы могут построить жилые комплексы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника мэрии Москвы.

При этом собираются снести не только знаменитую "Горбушку" в Багратионовском проезде, но и прилегающие к ней заводы "Филит" и "Айс-Фили". На данной территории планируют возвести свыше 383 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых почти 300 тысяч – жилье.

В настоящее время идет разработка проекта планировки участка площадью более 30 гектаров. Работы ведутся за счет инвесторов, в число которых входят производитель мороженого "Айс-Фили", завод "Филит" и владелец "Горбушкиного двора". Объем инвестиций в постройку новых жилых комплексов оценивается примерно в 24 миллиарда рублей.

Читайте также:

Власти регионов определились с суммой курортного сбора

Тело мужчины нашли у станции метро "Рязанский проспект" в Москве

Колумбия и Мексика опровергли сотрудничество с США против Венесуэллы

Хоккеист Зарипов отстранен от участия в соревнованиях на два года

Банк "Югра" пожаловался в суд на незаконные действия Центробанка