В Москве встретили победителей Международной олимпиады по физике

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В столичном аэропорту "Домодедово" встретили победителей Международной олимпиады по физике. Российские школьники завоевали пять золотых медалей.

Лучший результат страны за всю историю участия в турнире показали наши школьники на Международной олимпиаде по физике. Российская команда взяла сразу 5 золотых медалей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник победители с триумфом вернулись на родину из Индонезии, где проходили соревнования. В столичном аэропорту героев встречали самые преданные болельщики - родные и друзья. В мировом первенстве принимали участие сотни юных физиков из разных уголков Земли. Чтобы оказаться в числе сильнейших, наши ребята упорно тренировались и проходили несколько этапов отбора.