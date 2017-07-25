ЕСПЧ обязал России выплатить €6 тыс одному из осужденных по делу Немцова

Теги: Общество суд компенсация немцов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова, из-за неудовлетворительных условий содержания в московском СИЗО.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поручил России выплатить 6 тысяч евро компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

Эскерханов жаловался на переполненные изоляторы, доставку на слушания в переполненном транспорте и чересчур длинное предварительное заключение.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела - Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

19 июля защита подсудимых обжаловала приговор. Она просят отменить его и отправить дело на новое рассмотрение со стадии отбора присяжных.

Дочь покойного политика Жанна Немцова также просит отменить приговор по делу об убийстве отца. Она хочет направить дело в прокуратуру для переквалификации на статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".