В День города в Москве запустят более 13 тысяч салютов

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Более 13 тысяч салютов запустят в столице в День города. За праздничными залпами можно будет понаблюдать с 13 площадок в разных районах Москвы. Салюты прогремят 9 сентября в 22:00.

В День города в столице запустят более 13 тысяч салютных выстрелов. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на организаторов праздника.

"За салютом можно будет понаблюдать с 13 площадок по всему городу. Для жителей центра города фейерверк будут запускать с барж в акватории Москвы-реки, между Москворецкой и Раушской набережными, а также напротив Большой спортивной арены "Лужники", - говорится в сообщении. Кроме того, залпы прогремят и на других площадках в разных районах столицы.

Праздничные салюты будут запущены 9 сентября в 22:00 по московскому времени. В этом году столица отмечает 870-летний юбилей и поэтому праздничные мероприятия в городе обещают быть еще более масштабными.

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