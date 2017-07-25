В России ужесточат наказание за незаконную перепланировку жилья
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К концу года в России ужесточат наказание за незаконную перепланировку жилого и нежилого помещения. Серьезный спрос будет с собственников нежилых помещений, поскольку это вопрос безопасности людей.
Правительство намерено принять до конца года изменения в законодательстве, связанные с незаконной перепланировкой жилья, передает ТАСС слова замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.
Наказание за нелегальную перепланировку будут нести владельцы как жилых, так и нежилых помещений. С последних будет больший спрос, поскольку это вопрос безопасности людей.
В места, где есть подозрение на самовольничество, будут приходить специальные жилищные инспектора, добавил Чибис.
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