Теги: собянин москва егэ Образование

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные школьники сдали ЕГЭ в этом году лучше, чем годом ранее. Значительно улучшились показатели по математике, информатике, физике.

Московские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил мэр города Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

"Сегодня подведем итоги единого госэкзамена. Он закончился успешно: московские школьники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году, и почти в два раза лучше, чем в среднем по стране. Более того, за последний год значительно улучшились такие показатели как сдача экзаменов по математике, информатике, физике, что касается профильных классов, показатели улучшились от двух до четырех раз. То есть это вообще можно считать прорывной историей", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что это говорит о том, что у ребят появилось больше возможностей поступать в ведущие вузы страны. В качестве пример Собянин привел МФТИ, желающих поступить в который за последние пять лет стало больше в три раза.

Также мэр Москвы поздравил школьников с успешной сдачей экзаменов.