Минтранс предложил брать деньги за провоз телефона и зонта в самолете

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Минтранс предлагает исключить из списка бесплатных для провоза в самолете вещей в ручной клади верхнюю одежду, зонт, ноутбук, телефон, печатные издания, фотоаппарат и видеокамеру. Максимальный вес ручной клади должен составлять пять килограммов, говорится в проекте изменений в федеральные авиационные правила.

Министерство транспорта предложило брать плату за провоз в салоне самолета верхней одежды пассажиров с невозвратными билетами, говорится в проекте изменений в федеральные авиационные правила на официальном портале нормативно-правовых актов.

Кроме того, чиновники исключили из списка вещей для бесплатного провоза на борту лайнера зонты, ноутбуки, телефоны и фотоаппараты. Минтранс также предлагает установить минимальный вес ручной клади равный пяти килограммам, провозить вещи меньшим весом в министерстве считают небезопасным.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который отменяет бесплатный провоз багажа при покупке невозвратных билетов на самолет. Документ должны одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин.

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