В Новосибирске у мусорного бака нашли колбу с эмбрионом человека

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СКР проводит проверку по факту обнаружения стеклянной емкости, в которой находился эмбрион человека. Колба была найдена у мусорного контейнера во дворе дома на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Следствие пока не может установить, кому она принадлежит.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения стеклянной емкости с находящимся внутри нее забальзамированным эмбрионом человека в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В утреннее время 25 июля 2017 года во дворе многоэтажного жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, дом 3 в Новосибирске была обнаружена закрытая пластиковой крышкой стеклянная емкость с находящейся в ней жидкостью и эмбрионом человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехали специалисты. Стеклянная емкость была изъята и направлена на экспертизу. Следствие пока не может установить, кому она принадлежит.

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