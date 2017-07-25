Власти Москвы учредили новые гранты для стимулирования поликлиник

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Московские власти утвердили новые гранты для детских и взрослых поликлиник.

Власти Москвы утвердили новые гранты для детских и взрослых поликлиник за лучшее обслуживание. Такое решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москва, передает агентство "Москва".

"Здесь две номинации: "Взрослая лучшая поликлиника" и "Детская лучшая поликлиника". Итоги подводит не Департамент здравоохранения, а сами москвичи посредством возможности выразить свое мнение о работе не только поликлиники, но и конкретного врача. И эти мнения мы будем изучать, выбирать по итогам предыдущего квартала лучшую среди взрослых и детских поликлиник, и доводить это до медицинских учреждений в размере 7,5 миллиона рублей один раз в квартал", - сказал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что получить такой грант медицинское учреждение сможет не чаще одного раза в год. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве за последние время были приняты решения по поддержке системы столичного здравоохранения.

"Мы за последнее время приняли целый ряд решений по грантовой поддержке и отдельных врачей, и поликлиник, и больниц. Поэтому через полгода подведем итоги, как гранты способствуют улучшению качества здравоохранения, повышению заработной платы врачей, и дальше примем решение о совершенствовании этой системы", - сказал он.