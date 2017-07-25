Минобороны опровергло слухи об ударах в районе Восточной Гуты

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В Министерстве обороны опровергли сообщения западных СМИ о том, что по зоне деэскалации "Восточная Гута" в провинции Дамаск вечером 24 июля был нанесен воздушный удар. Там назвали эту информацию "абсолютной ложью, направленной на дискредитацию мирного процесса".

Российские ВКС не наносили ударов в Восточной Гуте. Об этом заявили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, пишет ТАСС. Там назвали ложью сообщения западных СМИ о воздушном ударе.

"Сообщения западных СМИ со ссылкой на финансируемых Великобританией "Белых касок" и лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о якобы воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации "Восточная Гута" - абсолютная ложь, направленная на дискредитацию мирного процесса. В ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в "Восточной Гуте" подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было", - сказали в Центре.

Об авиаударе в Восточной Гуте сообщилось ранее. По данным СМИ, жертвами стали мирные жители. Отмечалось, что неясно, авиация какой страны совершила этот обстрел.

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