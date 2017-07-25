Песков: Путин еще не принял решение о санкциях в отношении Польши

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Президент Владимир Путин пока еще не принял решение по ограничению сотрудничества с Польшей из-за закона о декоммунизации. Ранее Совет Федерации предложил президенту ответить на действия Варшавы из-за снова памятников советским воинам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принимал никаких решений по поводу ограничения сотрудничества с Польшей из-за принятия закона о декоммунизации, передает ТАСС.

Ранее Совет Федерации обратился к Путину с предложением ввода санкций в отношении Польши, где приняли закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников советским воинам – освободителям.

Песков добавил, что ответные меры на польский закон о декоммунизации должны прорабатываться в профильных подразделениях верхней палаты парламента.

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