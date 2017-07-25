Савченко произнесла 11 матерных слов, говоря о политике Украины

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Надежда Савченко высказала свое мнение о политической ситуации на Украине простыми словами. В ходе 20-секундного видеоролика депутат Верховной рады произнесла 11 нецензурных выражений.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко произнесла 11 нецензурных ругательств за 20 секунд, говоря об украинской политике. Видеоролик с ее участием опубликовал телеканал NewsOne.

Савченко приняла участия в акции, которую устроил украинский телеканал NewsOne. В ходе нее политические деятели высказывают свое мнение о политической ситуации на Украине простыми словами. Кроме Савченко, в акции также приняли участие политики Евгений Червоненко и Максим Гольдарб.

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