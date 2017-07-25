Работающим пенсионерам в августе увеличат пенсию

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Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей.

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Максимальная прибавка достигнет примерно 222 рублей, сообщили ТАСС в Пенсионном фонде.

Прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

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