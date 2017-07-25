Работающим пенсионерам в августе увеличат пенсию
Теги: пенсионеры пенсия Экономика
Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей.
С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Максимальная прибавка достигнет примерно 222 рублей, сообщили ТАСС в Пенсионном фонде.
Прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов.
В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.
Читайте также:
Стало известно, какой будет пенсия в 2018 году
Голикова: пенсионный возраст можно было повысить уже давно
ОПГ наладила канал поставки кокаина в Подмосковье с помощью пенсионеров
Лжесоцработники похитили у пенсионерки в Москве 480 тысяч рублей
Пенсионер доехал из Германии до Петербурга на тракторе 1961 года. Видео