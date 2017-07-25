Совфед в последний день сессии одобрил несколько десятков законов

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Совет Федерации одобрил во вторник закон о регулировании мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Всего же в последний день работы Совфед рассмотрит 70 законопроектов.

Российские сенаторы попросили президента ограничить сотрудничество с Польшей и разработать ряд санкции против польских парламентариев. С таким обращением выступил Совет Федерации в ответ на решение Варшавы снести на территории страны все мемориальные комплексы, посвященные советским воинам-освободителям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма Сейм принял 22 июня. Сразу после этого российские сенаторы резко осудили целенаправленные попытки переписать историю.

Совет Федерации во вторник провел итоговое заседание весенней сессии. На рассмотрение было вынесено более 70 законопроектов. В том числе сенаторы одобрили увеличение штрафов за торговлю нелегальным алкоголем, приняли законы, которые регулируют деятельность мессенджеров и запрещают программы, позволяющие заходить на запрещенные сайты. Также парламентарии ввели обязательную присягу при получении российского паспорта и утвердили процедуру отказа в гражданстве для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм.