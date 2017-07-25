Медведев назвал приоритетом обеспечение безопасности на ЧМ-2018

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Расходам на безопасность при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году и Универсиады-2019 в Красноярске необходимо уделить особое внимание. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета.

Перевооружение российской армии и флота идет по графику, такие темпы будут сохраняться и далее. Об этом говорил Дмитрий Медведев на специальном совещании, передает "ТВ Центр".

Оно было целиком посвящено расходам федерального бюджета в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Документ рассчитан до 2020 года. За это время в России пройдут два крупных международных спортивных мероприятия — чемпионат мира по футболу и Зимняя универсиада. Глава правительства поручил уделить особое внимание обеспечению правопорядка во время их проведения.

"При определении бюджетных расходов будем исходить из существующих угроз национальной безопасности. Главными задачами остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, коррупцией, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности людей и общественного порядка, сокращению количества ДТП, смертности на дорогах", - сказал Медведев.

