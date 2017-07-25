Число "круглых" отличников по ЕГЭ в Москве за 7 лет увеличилось в 2,4 раза

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Власти Москвы утвердили гранты для лучших детских и взрослых поликлиник. Получать их медучреждения смогут не чаще раза в год и только после положительных отзывов пациентов. Такое решение приняли на заседании президиума столичного правительства.

Московские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, выпускники совершили настоящий прорыв, передает "ТВ Центр".

"Единый госэкзамен закончился успешно: московские школьники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году, и почти в два раза лучше, чем в среднем по стране. Более того, за последний год значительно улучшились такие показатели как сдача экзаменов по математике, информатике, физике, что касается профильных классов, показатели улучшились от двух до четырех раз. То есть это вообще можно считать прорывной историей", - сказал мэр.

Высокие результаты ЕГЭ - это возможность поступить в ведущие вузы страны. В качестве примера Сергей Собянин привел Московский физико-технический институт. Желающих поступить в него за последние пять лет стало больше в три раза.

"За всем этим стоит огромный труд преподавателей, самих школьников. Я их поздравляю и благодарю за те успехи, которых они достигли в прошедшем учебном году", - сказал мэр.

Новые гранты для московских врачей за качество обслуживания пациентов в поликлиниках утвердили в ходе заседания президиума столичного правительства. Их будут выделять лучшим медицинским учреждениям по двум номинациям: "Взрослая лучшая поликлиника" и "Детская лучшая поликлиника". Выбирать победителей раз в квартал будет специальная комиссия Департамента здравоохранения Москвы по оценкам и отзывам пациентов. Размер гранта - 7,5 миллиона рублей. Эти средства должны пойти на премии врачам и медицинским сестрам.

"Мы за последнее время приняли целый ряд решений по грантовой поддержке и отдельных врачей, и поликлиник, и больниц. Поэтому через полгода подведем итоги, как гранты способствуют улучшению качества здравоохранения, повышению заработной платы врачей, и дальше примем решение о совершенствовании этой системы", - сказал Сергей Собянин.

Это далеко не первое новшество в дополнительном финансировании работы медицинских специалистов. Уже выплачиваются стимулирующие гранты докторам, имеющим статус “Московский врач”; терапевтам и медсестрам, которые амбулаторно наблюдают за состоянием здоровья пациентов старшего возраста с хроническими заболеваниями; семейным врачам. Денежные поощрения получают лучшие поликлиники, осуществляющие диагностику и исследование онкологических заболеваний. Врачи и медсестры патронажных служб. Грантами не обделены и стационары. Больницам, которые применяют передовые технологии в работе, и лучше остальных ведут больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, поощряют выплатами в сумме от 30 до 100 миллионов рублей.

Юлия Степина, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов и Андрей Булычев. "ТВ Центр", Москва.