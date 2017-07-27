В Зеленоградской клинической больнице освоили новые технологии

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В Зеленоградской клинической больнице имени Кончаловского теперь делают операции, которые ещё недавно казались просто фантастикой. Там начали использовать особые технологии, которые позволяют пациентам быстро встать на ноги без долгой реабилитации. И дело не только в новейшем оборудовании, которое появилось в клинике. Зеленоградским хирургам помогают ведущие российские учёные.