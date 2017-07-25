Редкие обитатели Московского зоопарка обзавелись потомством

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В центре редких животных Московского зоопарка - настоящий бэби-бум. Потомством обзавелись все: хищники и птицы, козероги и голубые бараны. Даже крысы и те расплодились. У одних это первый опыт, а кто-то уже родитель "со стажем". Пока малышей надёжно оберегают их мамы, и увидеть можно далеко не всех.

Неожиданным гостям Барыня не рада. Теперь она не просто хищница, а многодетная мать особо охраняемых во всем мире котят, а потому своё потомство тщательно оберегает от излишнего внимания. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Своих котят прячет и самка барса. Впервые за много лет Адетта привела потомство от партнера, привезенного для продолжения рода специально из Швейцарии. Через 5 лет взаимных притирок в первом помёте пара дала трёх котят. 7 маленьких хищников от амурского тигра и барса сегодня на вес золота. Новое потомство краснокнижных животных, рожденных в России, ждут по всему миру для дальнейшего разведения.

"Котята-хищники участвуют в программе "Размножение и разведение диких и редких видов животных" и будут переданы по распределению куратора, туда, куда куратор нам порекомендует. Все животные у нас занесены в программу по всему миру, такая есть программа, которая определяет, где какая кровь находится и какое потомство в каком зоопарке находится", - говорит директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка настоящий бэби-бум не только у хищников. Впервые за несколько лет обзавелись птенцами и редкие пернатые. Пока подростки белоплечих орланов плотно обедают свежей рыбой и набираются сил, чтобы совсем скоро расправить крылья над землей Израиля, куда этих птиц передадут для обитания в естественной среде.

Затянувшаяся зима внесла коррективы и в жизнь семейства грызунов, сурки впервые за 5 лет дали потомство. А появление детенышей у козерогов - история спасения всего рода. Единственный самец погиб, но успел оставить после себя два потомства, в одном из которых была особь мужского пола. Теперь маленький козерог продолжает дело отца и уже руководит всем стадом. А вот молодняк голубых баранов пока практически не управляем, подростки активно резвятся в вольере. Но многим новорожденным нелегко бы пришлось без помощи человека.

Некоторых детенышей в зоопитомнике приходится в буквальном смысле нянчить. Например, как барашка Марко Поло. К сожалению, его мама после травмы не может кормить молоком, поэтому для него предусмотрено искусственное вскармливание.

Когда-то эти животные стали щедрым подарком России от правительства Киргизии. С тех пор стадо Марко Поло постоянно пополняется. Сегодня эти особи живут только в двух зоопарках России и Германии.

Елена Сахно, Александр Давыдов, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".