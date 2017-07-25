Полиция разыскивает лихача, устроившего ДТП на Волоколамском шоссе

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Московская полиция разыскивает одного из участников крупного ДТП на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, владелец Mercedes-Benz превысил скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Водитель выбрался из машины и скрылся.

Московская полиция ведет поиски одного из участников крупного ДТП на Волоколамском шоссе, передает Газета.ru.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz S-класса разогнался до 150 километров в час, вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. Затем Mercedes загорелся, водителю удалось спастись, после чего он самовольно покинул место ДТП.

В ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. Движение на Волоколамском шоссе перекрыто в сторону центра. В обратном направлении свободна только одна полоса.