Собянин поздравил победителей олимпиад по физике и математике

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Сергей Собянин поздравил победителей Международных олимпиад по физике и математике. В сумме на двух интеллектуальных соревнованиях сборная России завоевала шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter поздравил победителей Международных олимпиад по физике и математике.

Поздравляю наших ребят и педагогов с большим успехом! https://t.co/J31Vn7wvTO — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июля 2017 г.

Международная олимпиада по физике проходила в Индонезии. Сборную России представляли пять учеников и все они завоевали золотые медали. В свою очередь, олимпиада по математике состоялась в Бразилии и на ней российская команда выиграла одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

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