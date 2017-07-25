14:09, 25 июля 2017

Собянин поздравил победителей олимпиад по физике и математике

Теги:  Общество  собянин  школа  мэр  олимпиада  физика

Сергей Собянин поздравил победителей Международных олимпиад по физике и математике. В сумме на двух интеллектуальных соревнованиях сборная России завоевала шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter поздравил победителей Международных олимпиад по физике и математике.

Международная олимпиада по физике проходила в Индонезии. Сборную России представляли пять учеников и все они завоевали золотые медали. В свою очередь, олимпиада по математике состоялась в Бразилии и на ней российская команда выиграла одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

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