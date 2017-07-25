В Кремле предостерегли США от поставок оружия Украине

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Любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, будут отдалять урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепартамента США о возможности поставок американского оружия Киеву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможными поставками оружия из США на Украину. "Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - приводит его слова "МИР 24".

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривают вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву. По его словам, "оборонительное оружие позволит стране защитить себя". Вместе с тем, Волкер подчеркнул, что обеспечение мира на Донбассе возможно только при стратегическом диалоге с Россией.

Ситуацию на юго-востоке Украины в понедельник обсудили по телефону в формате "нормандской четверки" лидеры России, Франции, Германии и Украины. Владимир Путин в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей.

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