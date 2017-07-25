Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

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В Саратове маршрутное такси врезалось в стоящий грузовик. По данным оперативных служб, десять человек доставлены в больнице. По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем.

В Саратове десять человек госпитализированы после крупного ДТП — маршрутное такси с пассажирами врезалось в стоящий грузовик. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, передает "ТВ Центр".

Прокуратура региона начала проверку по факту аварии. Следователи намерены выяснить, как транспортная компания контролировала режим труда и отдыха среди своих сотрудников. Также специалисты оценят техническое состояние автомобиля.