Трамп назвал вернувшегося в Конгресс Маккейна "американским героем"

Теги: В мире сша маккейн трамп

Дональд Трамп назвал сенатора Джона Маккейна, вернувшегося в Конгресс после операции, американским героем. Ранее у Маккейна диагностировали опухоль мозга.

Президент США Дональд Трамп рад возвращению в парламент сенатора Джона Маккейна, которому была проведена операция. "Так здорово, что Джон Маккейн вернулся для голосования. Храбрец — американский герой! Спасибо тебе, Джон", - приводит слова Трампа "Газета.ру".

20 июля западные СМИ сообщили, что у 80-летнего республиканца диагностировали агрессивную опухоль мозга - глиобластому. Ее обнаружили после операции по удалению сгустка крови на левом глазу. Свою поддержку сенатору выразили Дональд Трамп, Барак Обама и Хиллари Клинтон.