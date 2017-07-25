В московском метро для готовящихся к свиданию влюбленных установят зеркала

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На станциях московского метрополитена установят большие зеркала для того, чтобы влюбленные могли подготовиться к свиданию. В настоящее время зеркала уже установлены на 35 станциях. Планируется поставить их еще на 14 станциях.

В вестибюлях станций московского метрополитена планируется установить большие зеркала, чтобы влюбленные могли подготовиться к свиданию. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

В настоящее время зеркала установлены уже на 35 станциях, а в ближайшее время появятся еще на 14. Их размеры - 1x2 метра, либо 0,5x2 метра. По мнению пресс-службы метро, зеркала достаточно большие, чтобы девушки могли поправить прическу, а молодые люди привести себя в порядок перед свиданиями, которые часто назначаются на станциях подземки.

В ближайшее время зеркала с антивандальной пленкой установят на станциях "Царицыно", "Тургеневская", "Тверская", "Чеховская", "Пушкинская", "Рижская", "Сухаревская", "Чкаловская", "Сокольники", "ВДНХ", "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар" и "Менделеевская".