Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Подмосковье

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Автобус столкнулся с грузовиком на трассе "Крым" в Подмосковье. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

На 41-м километре Симферопольского шоссе возле деревни Щербинка автобус номер №68 столкнулся с фурой, передает "ТВ Центр".

В результате аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. Всего в автобусе находились 25 человек.

Из-за ДТП на трассе "Крым" затруднено движение транспорта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

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