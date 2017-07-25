В Бирюлеве грабитель извинился перед девушкой перед тем, как отобрал телефон

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Грабитель отобрал телефон у девушки в районе Бирюлево Восточное, предварительно извинившись. В настоящее время его разыскивает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В районе Бирюлево Восточное грабитель извинился перед тем, как отобрать телефон у девушки. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась москвичка, работающая в сети магазинов "Пятерочка". По ее словам. ночью она в состоянии алкогольного опьянения шла в гости к подруге и на улице Липецкая ее догнал мужчина азиатской внешности, одетый в черное.

"Незнакомец сказал девушке "извини", а затем взял у нее из рук мобильный телефон марки Samsung, перешел на другую сторону улицы и скрылся из виду", - рассказал источник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. В настоящее время ведется следствие.