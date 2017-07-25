Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа

Теги: совфед самолет Законопроект

Совет Федерации во вторник одобрил закон, отменяющий бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов. Для обладателей возвратных билетов сохраняется право бесплатно перевозить не более десяти килограммов багажа. По мнению экспертов, закон вполне отвечает европейским тенденциям.

Сенаторы 25 июля проголосовали за закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет. Согласно документу, для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира сдавать в багаж не менее 10 килограммов, отмечает "Интерфакс".

Госдума одобрила законопроект об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов в окончательном чтении 20 июля. "Нельзя сказать, что изменения нарушают права потребителей - они позволят людям, летающим без багажа, покупать более дешевые билеты", - рассказал "Газете.ру" председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

Для отрасли же эта инициатива, скорее, позитивная и вполне отвечает европейским тенденциям, считает эксперт.

Читайте также:

Минтранс предложил брать деньги за провоз телефона и зонта в самолете

Госдума отменила бесплатный багаж при невозвратных билетах

"Победа" будет сажать самолеты из-за курения на борту