Российская гимнастка сорвалась с четырехметровой высоты в Швейцарии

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Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с четырехметровой высоты во время выступления в Швейцарии. Ее госпитализировали с переломами обоих запястий и вывихом локтя.

Воздушная гимнастка из России Мальвина Абакарова сорвалась в четырехметровой высоты во время выступления в швейцарском Люцерне, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

Инцидент произошел 24 июля в цирке Knie. Абакарова вместе с напарником Валерием Сычевым показывали номер "Жажда полета", но неожиданно гимнастка не удержалась и упала с высоты на манеж.

Артистку госпитализировали с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава. 25 июля номер "Жажда полета" показан не будет.

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