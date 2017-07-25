Российская гимнастка сорвалась с четырехметровой высоты в Швейцарии
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Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с четырехметровой высоты во время выступления в Швейцарии. Ее госпитализировали с переломами обоих запястий и вывихом локтя.
Воздушная гимнастка из России Мальвина Абакарова сорвалась в четырехметровой высоты во время выступления в швейцарском Люцерне, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.
Unfall im Zirkus Knie: Eine Artistin stürzte in die Tiefe. https://t.co/LjqQm46h9i pic.twitter.com/omQAqcL6tq— Züriost (@zueriost) 25 июля 2017 г.
Инцидент произошел 24 июля в цирке Knie. Абакарова вместе с напарником Валерием Сычевым показывали номер "Жажда полета", но неожиданно гимнастка не удержалась и упала с высоты на манеж.
Артистку госпитализировали с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава. 25 июля номер "Жажда полета" показан не будет.
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