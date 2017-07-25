Эксперты прогнозируют снижение цен на невозвратные авиабилеты

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Во вторник сенаторы на итоговом заседании весенней сессии одобрили закон, который отменяет бесплатный багаж при покупке невозвратных билетов. Теперь решение о взимании платы будут принимать сами авиакомпании. В документе прописано, что перевозчик обязан информировать пассажиров и о провозе ручной клади.

У сенаторов – "чемоданная" повестка дня. Последнее заседание Совфеда перед каникулами. А на рассмотрении – поправки в Воздушный кодекс, меняющие правила провоза авиабагажа и ручной клади, передает "ТВ Центр". Заявленная цель – исключить норму бесплатного провоза багажа из тарифа невозвратных билетов – в интересах пассажиров путешествующих налегке, заявляют авторы законопроекта.

"Этот закон дает право гражданам – командировочный летит или на два дня без багажа – купить дешевле билет. Никто из нас возражать не будет. Сегодня такого права нет. Стоимость провозки багажа включается в каждый билет. Смысл в том, что человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опций дешевле", - пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

После вступления поправок в силу те, кто берет багаж на борт, вынуждены будут либо доплачивать, либо покупать более дорогой возвратный билет. Возражения по поводу предложенных изменений тоже были высказаны. "Если следовать логике Министерства транспорта, то нужно тогда установить нормы. Если человек собственным весом 70 килограммов - лети, если 85 - плати за перевес. Так можно дойти до абсурда", - отметила член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Обсуждение вышло жарким еще и потому, что предложенный специалистами Минтранса документ оказался сырым – такую оценку дали многие сенаторы. Главным образом, в части новшеств бесплатного провоза в салоне ручной клади: предлагалось ограничить ее вес пятью килограммами. Кроме того, обязать пассажира доплачивать за провоз зонта-трости, ноутбука, видеокамеры и еще многих вещей. Информацию успели опубликовать на официальном портале нормативно-правовых актов. За эту поправку авторов проекта публично отчитала спикер Совфеда.

На критику Министерство транспорта отреагировало молниеносно и распространило заявление: пассажирам не запрещено брать в ручную кладь трость, букет цветов и верхнюю одежду. А норму "не менее пяти килограммов" авиаперевозчик может пересмотреть в сторону увеличения.

Закон, в итоге, Совет Федерации одобрил, его выполнение сенаторы пообещали взять под жесткий контроль и не допустить нарушения прав граждан.

Ожидается, что сэкономить, полетев по невозвратному билету без багажа, можно будет уже этой осенью. По прогнозам экспертов, на самых популярных направлениях – между Москвой, Петербургом, Симферополем и Сочи – разница цен на возвратные и невозвратные билеты составит от одной до трех тысяч рублей.

"В условиях открытого рынка, если тот или иной перевозчик считает, что на ограничении провоза багажа и ручной клади он не заработает, может оставить достаточно щедрые нормы по ручной клади и за счет этого попытаться переманить пассажиров у конкурента", - рассказал исполнительный директор агентства "Аэропорт" Олег Пантелеев.

А потому специалисты советуют пассажирам внимательно изучать правила авиакомпаний – тогда не придется платить за перелет больше.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".