Анкара пытается снизить напряжённость между Турцией и ЕС

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Вступление Турции в Евросоюз не имеет смысла, и пора прекратить эти переговоры. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер. Эти слова прозвучали накануне министерской встречи, которая проходит во вторник в Брюсселе. Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел пытается снизить напряжённость между Брюсселем и Анкарой, которая возникла на фоне арестов в Турции ряда журналистов, представителей оппозиции и академического сообщества.

На новую главу переговоров о вступлении Турции в Евросоюз стороны возлагают большие надежды. По крайней мере, на словах. Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик еще накануне встречи назвал ее "жизненно важной для восстановления отношений между Анкарой и Брюсселем". Сам факт возобновления диалога, признак, конечно, хороший, считают эксперты. Но вот достичь взаимопонимания вряд ли удастся. Главам европейской и турецкой дипломатии разговаривать пришлось на фоне акций протеста после задержания в Стамбуле и Анкаре международных правозащитников, обвиненных в пособничестве террористам, передает "ТВ Центр".

"Наше послание госпоже Могерини было предельно ясным: мы хотим немедленного и безоговорочного освобождения десяти правозащитников, которые содержатся под стражей, включая председателя и директора "Международной амнистии". Госпожа Могерини пообещала поднять этот вопрос", - рассказал генсекретарь Amnesty International Салил Шетти.

Вопрос соблюдений прав человека - едва ли не основной, который волнует Европу. Задержанные правозащитники, арестованные журналисты оппозиционной газеты "Джумхуриет" и, наконец, сотни тысяч человек, подвергнувшихся репрессиям в том или ином виде после попытки военного госпереворота. На этом фоне многие авторитетные европейские политики не раз прямо говорили: у Турции нет перспектив вступления в Евросоюз. Австрийский министр иностранных дел и вовсе заявил: переговоры на этот счет пора прекратить.

Соглашение об ассоциации с ЕС Турция подписала 54 года назад. Заявку на членство подала в 1987 году, но реальные переговоры начались только в 2005-ом. Однако турецкое руководство раздражает уже не столько явно затянувшийся процесс, сколько претензии и требования Брюсселя. Именно во вторник в день новых переговоров Реджеп Эрдоган ясно дал понять - никаких уступок не будет.

"Запад хочет, чтобы Турция делала все, что от нее потребуют. Они хотят, чтобы учитывались только их интересы. Они хотят, чтобы мы молчали и склонили головы перед такой несправедливостью и невыполненными обещаниями. Они причиняют вред нашей стране, и не хотят, чтобы мы не реагировали на их агентов. Они хотят, чтобы мы подставляли другую щеку. Извините, но такой Турции больше не существует", - заявил Эрдоган.

А ведь существуют и другие разногласия, решить которые пока не представляется возможным. Например, вопрос о геноциде армян, признавать который Турция не собирается принципиально. Или оккупированная территория Кипра, отдавать которую Анкара тоже не намерена. Неудивительно, что для Эрдогана Европа уходит на второй план.

Хотя разговаривать Анкаре и Брюсселю есть о чем. Энергетика, борьба с терроризмом, проблема беженцев. Да и европейские инвестиции в турецкую экономику, несмотря на все разногласия, меньше не стали. В расширении экономических связей обе стороны явно заинтересованы. И вот тут они почти наверняка найдут общий язык.

Александр Огородников, Егор Миронов, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".