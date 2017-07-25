В воскресенье столицу ожидают ливни и штормовой ветер

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На смену жаре в воскресенье в Москву придут ливни, шквалистый ветер и похолодание. Как сообщили синоптики, в последний выходной июля ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. Вероятны также подтопления и разрушения.

В воскресенье в столице ожидается похолодание с ливнями и штормовым ветром. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Зарядят сильные ливневые дожди (до 30-35 миллиметров, что есть треть месячной нормы), ударит гром и молниевыми засветками озарится небосвод, шквалистый ворот, словно каток перед грозовым облаком, разгонит ветер до штормовых значений, что наряду с северной тягой воздушных потоков охладит раскаленную атмосферу до умеренных и привычных плюс 20-25. Вероятны подтопления и разрушения", - сообщили синоптики.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последняя неделя июля станет самой теплой в этом году. Температура будет постепенно повышаться и суббота может стать самым жарким днем лета с температурой 29-34 градуса.