Сотрудники ГИБДД спасли тонущего ребенка в Междуреченске

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В Междуреченске двое сотрудников ГИБДД спасли тонущего ребенка. Семилетний мальчик отдыхал на реке вместе с отцом и старшим братом. Когда они отошли буквально на минуту, ребенок упал в воду и начал тонуть. Реакция отдыхавших на этом же пляже полицейских была незамедлительной. Мальчик отделался легким испугом. Сейчас в местном МВД решают вопрос о награждении инспекторов.

Они, как обычно, вместе проводили выходной. Недалеко от Междуреченска. Природа. Тишина. И речка Томь, на первый взгляд, спокойна и неглубока. Пока младший семилетний сын играл с мячом у воды, Михаил со старшим отлучились к стоявшей неподалеку машине. Видимо, в этот момент мяч упал в реку, ребенок бросился за ним и начал тонуть. Хорошо, что те, кто был поблизости, не растерялись, передает "ТВ Центр".

"Я накачивал лодку, Кирилл решил поплавать. Вот, я в это время увидел, как ребенок барахтается в воде, машет руками, кричать уже, похоже, не мог, уходил под воду. Я сразу крикнул Кириллу, чтоб он обратил внимание, поплыл туда и сам побежал тоже", - рассказал сотрудник управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Павел Генералов.

Сразу оказали первую помощь. Мальчик довольно быстро пришел в себя. Тут уже и подбежал отец. Он до сих пор не может об этом говорить спокойно. Семилетний Леонид сейчас чувствует себя хорошо. Отец говорит - отделался легким испугом, даже не успел наглотаться воды. Поскольку реакция кинувшихся к нему на помощь была молниеносной.

"Только спустя время мужчина узнал, что ребенка спасли два инспектора ГИБДД. Одним из них оказался сотрудник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области старший лейтенант полиции Павел Генералов, вторым - инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку старший лейтенант полиции Кирилл Баранов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им вроде бы по долгу службы положено приходить на помощь, спасать. Но этот случай действительно неординарный. И, как заверили в МВД, руководство своих сотрудников обязательно поощрит.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".