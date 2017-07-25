Патрульный корабль США открыл огонь после сближения с иранским судном

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Американский патрульный корабль Thunderbolt сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранского судна после того, как оно приблизилось на расстояние около 140 метров. Как сообщил американский чиновник, решение об открытии огня было принято после того, как экипаж иранского корабля проигнорировал попытки связаться по радио.

В северной части Персидского залива американский военный корабль открыл огонь в сторону иранского судна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Инцидент произошел во вторник. Иранское судно приблизилось к патрульному кораблю США на расстояние около 137 метров. По словам источника, решение произвести предупредительные выстрелы было принято после того, как попытки радиосвязи с экипажем судна были проигнорированы.