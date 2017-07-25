В пяти авиакомпаниях проходят внеплановые проверки Ространснадзора

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Ространснадзор проводит внеплановые проверки в пяти авиакомпаниях. Как сообщил глава ведомства Виктор Басаргин, среди проверяемых перевозчиков - "Россия" и "Уральские авиалинии". По его словам, проверки не связаны с недавними задержками рейсов.

В пяти российских авиакомпаниях проходят внеплановые проверки. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Ространснадзора Виктора Басаргина.

"Мы проводим уже внеплановую проверку авиакомпании "Россия", не связанную с последними задержками, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится", - сказал он.

Кроме того, по словам Басаргина, аналогичные проверки проводятся в компанях "ЮТэйр - Вертолетные услуги", "Уральские авиалинии", "Ангара", "Якутия". Глава Ространснадзора подчеркнул, что проверка компании "Россия" началась неделю назад, и не связана с задержками рейсов.